Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури України.

У Вашингтоні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр транспорту США Піт Буттіджедж та міністерка торгівлі США Джина Раймондо підписали Спільну заяву щодо підтримки інфраструктурної стійкості України та її відновлення через посилену двосторонню співпрацю.

Відповідно до заяви, буде створено Спільну робочу групу (Task Force), яка займатиметься питанням залучення американських державних інституцій, бізнесу та експертів до процесу відновлення інфраструктури України.

Кубраков зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Сполучені Штати є ключовим союзником України у військовій, політичній та економічній сферах.

На даний час пріоритетом є “проєкт виживання”, який надасть змогу українській економіці вистояти у період повномасштабної війни, а також повернути звичне життя на деокуповані українські території.

“У рамках створеної Спільної робочої групи зможемо побудувати ефективну модель нашої співпраці та швидше перейти до реалізації конкретних проєктів. Очікуємо на активну участь американського бізнесу та експертних організацій у цьому процесі. Для ефективного залучення бізнесу потрібні нові швидкі інструменти для закупівель, які будуть спиратися не тільки на фактор ціни, але й на інші компетенції”, – зауважив український посадовець.

Він також подякував Піту Буттіджеджу та Джині Раймондо за співпрацю та готовність допомогти Україні. Кубраков додав, що сторони також спільно працюватимуть над подальшою ізоляцією РФ на міжнародній арені.

Перше засідання Task Force відбудеться вже найближчим часом. Координацією роботи займатимуться Міністерство інфраструктури України, міністерство транспорту США та міністерство торгівлі США.

Під час зустрічі з американськими колегами Олександр Кубраков також розповів про оперативну роботу інфраструктурної команди над відновленням критично важливої транспортної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення з 322 зруйнованих мостів ремонтні роботи ведуться уже на 47. Також поруч зі зруйнованими мостами облаштовано уже понад 50 тимчасових переправ.

Американські партнери готові посприяти у цьому процесі шляхом безпосередньої допомоги та створенням умов для залучення американського бізнесу та експертів у цей процес.