США досі спостерігають, чи російська розвідка розкриє “спалені” джерела

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на заяву директорки національної розвідки Авріл Хейнс.
За словами Хейнса, розвідувальне співтовариство “пішло на додатковий ризик, ніж я думаю, що ми могли б піти”, оприлюднюючи інформацію, пов’язану з російським плануванням вторгнення, але “ми всі погодилися з цим і досягли консенсусу” в розвідувальному співтоваристві.
З грудня адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила серію раніше секретних розвідувальних даних, які розкрили дії РФ, коли Москва згрупувала війська на кордоні з Україною.
Раніше посадовці повідомляли CNN, що ці релізи ретельно координувалися Радою національної безпеки, розвідувальною спільнотою та іншими органами національної безпеки, щоб зірвати російське планування, притупити ефективність будь-яких операцій під “фальшивим прапором” і, зрештою, стримувати військові дії.
Хоча ця тактика заслужила широку двопартійну підтримку, деякі колишні співробітники розвідки висловили здивування щодо рівня деталей, які адміністрація надала публічно, і поставили питання про це.
Рішення про зниження рівня оцінки будь-якої окремої інформації проходило через звичайні процеси, керовані Офісом директора національної розвідки, і що жодного розкриття інформації, яке могло б “засвітити” засоби, за допомогою яких Сполучені Штати збирали інформацію не було.
“Розвідувальне співтовариство використовувало свої стандартні процедури розсекречення, які діють для захисту джерел і методів”, — зазначив представник американської розвідки в лютому.
12 квітня Хейнс зауважила, що вона та інші співробітники розвідки також спочатку були стурбовані тим, що така тактика може затягнути розвідувальне співтовариство, яке створено для аполітичної діяльності та незалежно від політиків.
“Ви, як розвідувальна спільнота, хочете до певної міри зберігати дистанцію від політики. І одне із занепокоєнь, яке було піднято… полягало в тому, що нас не сприймали як інструмент політики та що наша довіра стояла сама по собі, і ми також намагалися бути обережними з цим”, – заявила Хейнс.
- Нагадаємо, очільники розвідувальної спільноти США запевнили, що російський президент Путін може продовжити наступ в Україні, попри військові невдачі та спричинені санкціями економічні труднощі.
- Російський напад готувався із думкою, що Захід знову буде розгублений та млявий на тлі війни в Україні. План “Барбаросса-2022” не врахував, що подібні агресивні дії поставили під удар основні принципи європейського суспільства.