США досі спостерігають, чи російська розвідка розкриє “спалені” джерела

Розвідувальна спільнота США стежить за тим, чи не пошкодило розкриття раніше секретної інформації про війну РФ в Україні будь-які з її ретельно охоронюваних "джерел і методів".

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на заяву директорки національної розвідки Авріл Хейнс.

За словами Хейнса, розвідувальне співтовариство “пішло на додатковий ризик, ніж я думаю, що ми могли б піти”, оприлюднюючи інформацію, пов’язану з російським плануванням вторгнення, але “ми всі погодилися з цим і досягли консенсусу” в розвідувальному співтоваристві.

З грудня адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила серію раніше секретних розвідувальних даних, які розкрили дії РФ, коли Москва згрупувала війська на кордоні з Україною.

Раніше посадовці повідомляли CNN, що ці релізи ретельно координувалися Радою національної безпеки, розвідувальною спільнотою та іншими органами національної безпеки, щоб зірвати російське планування, притупити ефективність будь-яких операцій під “фальшивим прапором” і, зрештою, стримувати військові дії.

Хоча ця тактика заслужила широку двопартійну підтримку, деякі колишні співробітники розвідки висловили здивування щодо рівня деталей, які адміністрація надала публічно, і поставили питання про це.

Рішення про зниження рівня оцінки будь-якої окремої інформації проходило через звичайні процеси, керовані Офісом директора національної розвідки, і що жодного розкриття інформації, яке могло б “засвітити” засоби, за допомогою яких Сполучені Штати збирали інформацію не було.

“Розвідувальне співтовариство використовувало свої стандартні процедури розсекречення, які діють для захисту джерел і методів”, — зазначив представник американської розвідки в лютому.

12 квітня Хейнс зауважила, що вона та інші співробітники розвідки також спочатку були стурбовані тим, що така тактика може затягнути розвідувальне співтовариство, яке створено для аполітичної діяльності та незалежно від політиків.