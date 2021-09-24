У Міністерстві фінансів США видали дві ліцензії на обмежені фінансові транзакції з терористичними організаціями "Талібан" та "Мережа Хакані". Ці кошти планують використовувати для реалізації гуманітарних операцій в Афганістані.

Про це свідчить заява, опублікована на сайті Мінфіну США.

Перша ліцензія надає можливість уряду США, неурядовим та міжнародним організаціям, зокрема ООН, підписувати певні угоди зі згаданими терористичними організаціями, аби “полегшити гуманітарні потреби жителів Афганістану”.

Друга ліцензія дозволяє проводити обмежену кількість фінансових транзакцій, пов’язаних з експортом та реекспортом харчових продуктів, ліків та медичного обладнання до Афганістану.

“Міністерство фінансів США намагається сприяти потоку гуманітарної допомоги народу Афганістану та іншим аспектам, аби задовольнити їх основні потреби”, – заявила директорка управління з контролю за іноземними активами Андреа Гацкі.

Представники терористичної організації “Талібан” не мають доступу до рахунків афганського уряду, оскільки ним займається Федеральна резервна система та інші фінансові організації США. Майже всі гроші країни зберігали за кордоном. Валютні резерви Афганістану – це, приблизно, 9 мільярдів доларів. Майже всі гроші зберігають на закордонних рахунках. Таліби можуть “дістати” не більше 0,1% об’єму валютного резерву.

7 мільярдів доларів зараз на рахунку Федеральної резервної системи. Ще 1,3 мільярда доларів – на інших міжнародних рахунках, а 700 мільйонів доларів – в Банку міжнародних розрахунків (Швейцарія).