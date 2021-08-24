З кінця липня США евакуювали з Афганістану 75 тисяч осіб. Це не тільки американські громадяни, а й афганці та громадяни інших країн.

Про це під час брифінгу повідомив президент США Джо Байден.

За останніх 12 годин американські військові евакуювали з аеропорту Кабула понад 6,4 тисяч осіб.

Байден зробив акцент на тому, що США планують завершити процес евакуації до 31 серпня. Продовжувати його, на думку американського лідера, не варто через загрозу нових терактів. Інакше американські військові, які забезпечують безпечну евакуацію населення з Кабула, ризикують життями через терористичну загрозу з боку “Аль-Каїди”.

Наразі США та їх союзники планують евакуювати з Кабула ще 12 тисяч осіб.

“Ми готові завершили евакуацію 31 серпня, і чим швидше це відбудеться – тим краще”, – пояснив Байден.

Президент США дав спеціальні доручення Пентагону та Держдепартаменту стосовно розробки планів на випадок екстрених ситуацій, які можуть негативно вплинути на процес евакуації.

Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та вирішення конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.