Про це він заявив під час брифінгу.

Байден назвав операцію з евакуації громадян з аеропорту Кабула “наймасштабнішою в історії”, пояснивши, що вона вимагає точності. Загалом з Афганістану евакуювали понад 80 тисяч осіб, починаючи з липня. А від дня активної фази захоплення Афганістану талібами (14 серпня, – ред.) – приблизно 30 тисяч осіб.

“Тисячі людей було евакуйовано приватними рейсами. Це американські громадяни та члени їх родин, заявники (афганці) на імміграційні візи до США, а також інші афганці, які опинилися в небезпеці. Зокрема – жінки та діти”, – пояснив Байден.

Президент США додав, що вдалося евакуювати представників The Wall Street Journal, The New York Times та інших подібних організацій й представників ЗМІ.

За вчорашній день, 19 серпня, евакуювали 5,7 тисячі осіб.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.