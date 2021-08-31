Президент США Джо Байден заявив, що буде зроблено все можливе, аби евакуювати мирних громадян, в першу чергу американців, які все ж вирішать виїхати з Афганістану.

Про це він сказав під час звернення до нації.

Байден сказав, що на момент виведення американських військових з Афганістану, там залишалось 300 тисяч афганських солдатів, які могли обороняти країну та стримувати наступ талібів, але не зробили цього. Він додав, що афганський президент Аграф Гані втік з країни та віддав владу талібам.

Через захоплення Кабула талібами США знову відправили туди 6 тисяч американських військових, які реалізували програму з евакуації мирного населення та американських громадян. Загалом, вдалося евакуювати 5,5 тисяч американських громадян.

Він нагадав, що з березня США 19 разів казали своїм громадянам в Афганістані, що їм потрібно залишити країну.

“200 американців досі в Афганістані. Поки що вони не хочуть повертатися до США, але можуть змінити думку. Хтось з них має подвійне громадянство… 90% американців, які були в Афганістані, захотіли повернутися до США і ми допомогли їм”, – повідомив Байден.

Він додав, що для тих американців, які досі в Афганістані – не буде “крайнього терміну” для евакуації, оскільки США зроблять все необхідне, аби їх звідти забрати, якщо буде така необхідність.

“Я не збирався робити нескінченну евакуацію”, – пояснив Байден.

Також він нагадав, що США евакуювали понад 100 тисяч афганців.

Байден офіційно заявив про закінчення війни в Афганістані, яка тривала майже 20 років.