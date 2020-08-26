США готові допомогти розслідувати отруєння Навального, – Помпео

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу.
“Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про попередні висновки німецьких медичних експертів про те, що активіст російської опозиції Олексій Навальний був отруєний. Якщо звіти виявляться точними, Сполучені Штати підтримають заклик ЄС до всеосяжного розслідування і готові допомогти в цих намірах“, — заявив Помпео.
Він також наголосив, що сімʼя Навального і російський народ заслуговують, щоби було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні — притягнуті до відповідальності.
“Наші думки з родиною Навального, і ми сподіваємося на його повне одужання“, — резюмував глава Держдепу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Федеральний уряд Німеччини вимагає терміново розпочати розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
- Нагадаємо, 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омську до Берліну.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.