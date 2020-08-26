США готові допомогти розслідувати отруєння Навального, – Помпео

Глава Державного департаменту США Майкл Помпео заявив, що якщо висновки німецьких лікарів про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального підтвердяться, Штати будуть готові надати допомогу Європейському союзу в розслідуванні.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу.

“Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про попередні висновки німецьких медичних експертів про те, що активіст російської опозиції Олексій Навальний був отруєний. Якщо звіти виявляться точними, Сполучені Штати підтримають заклик ЄС до всеосяжного розслідування і готові допомогти в цих намірах“, — заявив Помпео.

Він також наголосив, що сімʼя Навального і російський народ заслуговують, щоби було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні — притягнуті до відповідальності.

“Наші думки з родиною Навального, і ми сподіваємося на його повне одужання“, — резюмував глава Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Федеральний уряд Німеччини вимагає терміново розпочати розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.