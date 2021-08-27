Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннеттом.
В рамках двосторонніх перегорів представники США та Ізраїлю обговорили питання стримування ядерної програми Ірану.
Байден наголосив, що США виступають за дипломатичний шлях розв’язання проблем, але в разі необхідності готовий “розглянути інші варіанти”, аби Тегеран не мав власної ядерної зброї.
“Якщо дипломатія зазнає фіаско, ми готові розглянути інші варіанти”, – пояснив Байден.
Окрім цього, Байден підтвердив, що в США підтримують позиції Ізраїлю у сфері безпеки. Зокрема, це стосується зобов’язання щодо того, аби перешкоджати отриманню Іраном ядерної зброї.
Переговори щодо ядерної програми в Ірані розпочалися у квітні у Відні (Австрія) і тривають досі. США готові вводити сотні санкцій, якщо Іран почне нарощувати ядерний потенціал.
Сам Беннет до цього неодноразово закликав всі країни світу не вести перемовини з Іраном щодо постачання ядерної зброї після того, як новим президентом Ірану став Ібрагім Райсі. Райсі хоче, щоб США зняли санкції з його країни в обмін на дотримання умов угоди.
Нагадаємо, що у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерної угоди з Іраном. 20 вересня 2020 року держсекретар США Майк Помпео оголосив про відновлення введених Організацією Об’єднаних Націй санкцій відносно Ірану. Їх призупинили після підписання Іранської ядерної угоди (JCPOA) у 2015 році.
- Раніше у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося, що ядерні держави збільшили кількість оперативно розгорнутих озброєнь, не дивлячись на загальне скорочення кількості ядерних боєголовок у 2020 році.