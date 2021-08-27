Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон почне з дипломатичних кроків, але готовий навіть до радикальних дій, аби Іран не отримав ядерну зброю.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннеттом.

В рамках двосторонніх перегорів представники США та Ізраїлю обговорили питання стримування ядерної програми Ірану.

Байден наголосив, що США виступають за дипломатичний шлях розв’язання проблем, але в разі необхідності готовий “розглянути інші варіанти”, аби Тегеран не мав власної ядерної зброї.

“Якщо дипломатія зазнає фіаско, ми готові розглянути інші варіанти”, – пояснив Байден.

Окрім цього, Байден підтвердив, що в США підтримують позиції Ізраїлю у сфері безпеки. Зокрема, це стосується зобов’язання щодо того, аби перешкоджати отриманню Іраном ядерної зброї.

Переговори щодо ядерної програми в Ірані розпочалися у квітні у Відні (Австрія) і тривають досі. США готові вводити сотні санкцій, якщо Іран почне нарощувати ядерний потенціал.

Сам Беннет до цього неодноразово закликав всі країни світу не вести перемовини з Іраном щодо постачання ядерної зброї після того, як новим президентом Ірану став Ібрагім Райсі. Райсі хоче, щоб США зняли санкції з його країни в обмін на дотримання умов угоди.

Нагадаємо, що у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерної угоди з Іраном. 20 вересня 2020 року держсекретар США Майк Помпео оголосив про відновлення введених Організацією Об’єднаних Націй санкцій відносно Ірану. Їх призупинили після підписання Іранської ядерної угоди (JCPOA) у 2015 році.