Сполучені Штати Америки організовують чартерний рейс для евакуації американських дипломатів і громадян із китайського міста Ухань у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на обізнаного із ситуацією чиновника.

Зокрема, планується евакуація близько трьох десятків дипломатів та їхніх сімей із консульства США в Ухані. Наразі дипломатичне представництво закрили, а його співробітники готуються до від’їзду.

Деталі польоту ще узгоджуються: наприклад, чиновники обирали між вузькофюзеляжним лайнером Boeing 737 і широкофюзеляжним Boeing 767.

Державний департамент США і Білий дім поки не відповіли на запит CNN щодо коментарів з даного питання.

Видання The Wall Street Journal також повідомило про плановану евакуацію. Згідно з даними журналістів, у місті Ухань зараз знаходяться близько 1000 американських громадян, і посольство зв’язується з ними, щоб узгодити посадку на рейс до США.

Планується, що в операції буде задіяний літак Boeing місткістю близько 230 осіб. На борту буде також медичний персонал. Бажаючим покинути Ухань на літаку доведеться сплатити супутні витрати.

Згідно з інформацією WSJ, Вашингтон вже отримав схвалення на евакуацію з боку Міністерства закордонних справ Китаю та інших урядових установ.

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Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Так, початкові симптоми нового коронавірусу — це, передусім, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка. Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що є типовим для вірусної пневмонії.