Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на обізнаного із ситуацією чиновника.
Зокрема, планується евакуація близько трьох десятків дипломатів та їхніх сімей із консульства США в Ухані. Наразі дипломатичне представництво закрили, а його співробітники готуються до від’їзду.
Деталі польоту ще узгоджуються: наприклад, чиновники обирали між вузькофюзеляжним лайнером Boeing 737 і широкофюзеляжним Boeing 767.
Державний департамент США і Білий дім поки не відповіли на запит CNN щодо коментарів з даного питання.
Видання The Wall Street Journal також повідомило про плановану евакуацію. Згідно з даними журналістів, у місті Ухань зараз знаходяться близько 1000 американських громадян, і посольство зв’язується з ними, щоб узгодити посадку на рейс до США.
Планується, що в операції буде задіяний літак Boeing місткістю близько 230 осіб. На борту буде також медичний персонал. Бажаючим покинути Ухань на літаку доведеться сплатити супутні витрати.
Згідно з інформацією WSJ, Вашингтон вже отримав схвалення на евакуацію з боку Міністерства закордонних справ Китаю та інших урядових установ.
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