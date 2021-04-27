Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерело.

Зазначається, що той факт, що адміністрація Байдена направить свого найбільш високопоставленого дипломата в Україну за кілька тижнів до потенційного саміту між Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує Україну та цінує її як союзника.

Також візит Блінкена може стати можливістю обговорити потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського та Байдена під час того, як президент США буде знаходитись у Європі влітку 2021 року.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.