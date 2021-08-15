У Кабулі (Афганістан) розпочалася оперативна евакуація співробітників посольства США. Вона повинна завершитися до ранку вівторка, або й раніше.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Американське посольство очікує, що евакуація проводитиметься цілодобово. За даними каналу, гелікоптери безперервно перевозять персонал посольства до аеропорту.

Наразі затверджено план евакуації з Кабула. Згідно з ним, першими евакуюють дипломатів, потім почнуть евакуйовувати американських громадян та власників спеціальних імміграційних віз. Зазначається, що США почали оперативно розпускати допоміжний персонал посольства США, набраний із місцевих.

У посольстві залишиться лише кілька працівників, що становитимуть так звану опорну, базову команда.

Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.

Нагадаємо що сьогодні, 15 серпня, бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабула.

В твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.

Сьогодні ж бойовики Талібану без бою захопили ключове місто на сході Афганістану – Джелалабад.

14 серпня таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.

У суботу, 14 серпня, таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.

Під контроль талібів на сьогодні потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.

Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном). Раніше бойовики Талібану після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

Наразі Велика Британія споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані. Президент Афганістану вважає, що їхні військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.