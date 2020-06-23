Сполучені Штати Америки планують передислокувати в Польщу дві тисячі військовослужбовців.

Про це повідомило польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

За інформацією журналістів, 24 червня, під час візиту президента Польщі Анджея Дуди в США буде оголошено про збільшення в Польщі американської військової присутності.

При цьому Дуда та Трамп повинні підписати угоду про умови перебування американських військовослужбовців в Польщі.

Уточнюється, що Сполучені Штати планують передислокувати в Польщу 2 тисячі військовослужбовців і 30 бойових винищувачів F-16.

Крім того, до Польщі перекинуть п’ять американських транспортних літаків C-130 Hercules. Також йдеться про покупку Польщею у США вертольотів Bell AH-1Z Viper, або Boeing-64 Apache.