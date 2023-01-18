Протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом'якшуватися.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімні джерела.

Після кількох місяців обговорень з українськими офіційними особами адміністрація Байдена нарешті починає визнавати, що Києву може знадобитися підтримка, щоб завдати удару по сакральній для РФ території, навіть якщо такий крок збільшує ризик ескалації. Крим, між Чорним і Азовським морями, є домом для десятків тисяч російських військ і численних військових баз.

Якщо українська армія зможе показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах. Крім того, за словами офіційних осіб США та експертів, побоювання, що Кремль у відповідь застосує тактичну ядерну зброю, згасли, хоча ризик залишається.

Нове мислення щодо Криму, незаконно анексованого Росією в 2014 році, показує, наскільки далеко просунулися чиновники адміністрації Байдена від початку війни, коли вони остерігалися навіть публічно визнавати, що Сполучені Штати надають українським військам зенітні ракети Stinger.

Зараз адміністрація Байдена розглядає, що було б одним із найсміливіших кроків, можливість допомогти Україні атакувати півострів.

Американські офіційні особи обговорюють зі своїми українськими колегами використання американської зброї, від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley, щоб, можливо, знищити контроль Путіна над наземним мостом, який функціонує як важливий шлях постачання, що з’єднує Крим із Росією через окуповані міста Мелітополь і Маріуполь.

Українські офіційні особи вже давно наполягають на тому, що Крим є важливою мішенню для їхніх нападів і що продовження військового тиску на російські бази є значною частиною їхньої стратегії. Українські військові також обговорили з американськими офіційними особами важливість посилення тиску на російський тил у Криму, який підтримує військові операції в інших місцях України.

З Чорноморським флотом, великою російською авіабазою, командними пунктами та логістичними центрами, які підтримують російські операції на півдні України, півострів є головним центром бойових планів Києва.

Вирішивши віддати Bradley Україні, адміністрація Байдена наблизилася до того, щоб надати Києву те, про що високопоставлені українські посадовці просили Сполучені Штати місяцями: пряму американську допомогу Україні для наступу — включно з націлюванням на Крим.

Bradley — це бронетранспортери, оснащені потужними 25-міліметровими гарматами та керованими ракетами, які можуть протистояти російським танкам.

Генерал-лейтенант у відставці та колишній головнокомандувач армії США в Європі Фредерік Ходжес, сказав, що найближчими місяцями Bradley можуть бути використані українськими військами, щоб допомогти розрізати сухопутний міст.

Bradley, разом із британськими танками та бойовими броньованими машинами, які погодилися надіслати Франція та Німеччина, можуть стати авангардом бронетехніки, яку Україна могла б задіяти в контрнаступі цієї зими чи навесні, вважають урядові та незалежні аналітики.

Минулого тижня Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що за останні тижні Росія зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області на півдні України поблизу сухопутного мосту, і де РФ утримує значні сили.

Якщо Україна зосередиться на поверненні цієї області, то попередні атаки можуть включати вражання цілей у сусідньому Криму.

Великий український прорив на Запоріжжі поставив би серйозний виклик життєздатності російського “сухопутного мосту”, – йдеться в британській оцінці.

Україна також має американські реактивні системи HIMARS, ракетні системи великої дальності. Після повернення минулого року Херсона на півдні, українські передові лінії тепер можуть використовувати їх для удару по основних маршрутах постачання, що виходять із Криму.

Інший американський високопосадовець заявив, що цього тижня верховне командування США та України проведуть у Німеччині зустріч з питань планування наступу. Тоді як навчання, за його словами, мають на меті узгодити військові плани України з тими видами зброї та постачанням, які надають союзники по НАТО.

За словами посадовців, зміні мислення сприяє придушення побоювань, що напад на Крим змусить Путіна застосувати тактичну ядерну зброю.

Мені здається, що адміністрація все більше визнає, що загроза російської ескалації, можливо, не така, як вони вважали раніше”, — сказав генерал Ходжес.

Реакція Москви на періодичні українські спецоперації або таємні атаки в Криму, зокрема й проти російських авіабаз, командних пунктів і кораблів Чорноморського флоту, була пом’якшеною.

Побоювання ескалації все ще існують, проте, критики наполягають, що початкова позиція США відносно Криму значною мірою дала російським військовим недоторканний притулок для нападу на Україну.