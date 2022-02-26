Сполучені Штати Америки готові надіслати в Україну експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Венедіктова назвала це неймовірно міцною підтримкою партнерів зі США у боротьбі України за мир.

Генпрокурорка сьогодні провела онлайн зустріч із представниками Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США: Послом зі спецзавдань Майклом Козаком, 3-м послом США особливих повноважень з питань воєнних злочинів Джоном Клінтом Вільямсоном, старшим радником з питань політики Давідом Менделом-Ентоні та Еммою Гіліган — керівницею напряму щодо України.

Генпрокурорка наголосила, що Україні наразі вкрай потрібні найкращі фахівці з міжнародного права і юристи, які працювали із Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Необхідно покарати агресора за його злочини проти України та її народу.

Сполучені Штати Америки відгукнулися на таке прохання – відправлять для допомоги українським прокурорам команду експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків.

“З ними ми зможемо зробити більше для притягнення до відповідальності воєнних злочинців загарбника”, – наголосила Ірина Венедіктова.

Генпрокурорка висловила глибоку подяку Сполученим Штатам за незмінну підтримку нашої держави у цій складній війні та резюмувала: “Світ об‘єднується навколо України: заради миру, порядку і справедливого правосуддя”.