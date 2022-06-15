Сполучені Штати готові підтримати новий союз між Україною, Великою Британією, Польщею та країнами Балтії, якщо він буде створений.

Про це під час брифінгу заявила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

За її словами, США підтримають ініціативи, які б допомогли наростити потенціал у Європі.

Сміт додала, що протягом багатьох останніх років були ініціативи створення схожих “мініформатних” альянсів, зокрема і в оборонній сфері.

“Тому якщо члени НАТО готові розділятись на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс – ми готові це підтримати”, – наголосила вона.