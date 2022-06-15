Про це під час брифінгу заявила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.
За її словами, США підтримають ініціативи, які б допомогли наростити потенціал у Європі.
Сміт додала, що протягом багатьох останніх років були ініціативи створення схожих “мініформатних” альянсів, зокрема і в оборонній сфері.
“Тому якщо члени НАТО готові розділятись на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс – ми готові це підтримати”, – наголосила вона.
- Нагадаємо, Україна та Польща підписали один із найбільших контрактів щодо зброї за останні три десятиліття. Він передбачає постачання зброї в Україну.
- Також повідомлялось, що Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270. Міністр оборони Бен Уоллес вважає, що подібне озброєння потрібне для захисту попри погрози президента країни-агресора Володимира Путіна.