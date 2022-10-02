Сполучені Штати готові підтримувати Україну 1,5 мільярдами доларів на місяць під час війни проти РФ та підштовхують своїх європейських союзників до надання подібних сум.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, що обізнані з цим питанням.

Адміністрація Джо Байдена, яка минулого тижня підписала гранти на суму у 4,5 мільярда доларів США на решту року, провела перемовини з офіційними особами Європейського Союзу, і наполягала на тому, щоб Європа “зробила більше”.

За словами одного з джерел, поки ЄС внутрішньо торгується щодо виконання попередніх зобов’язань, союзники обговорюють більш регулярний механізм, який допоможе зберегти економіку України на плаву, оскільки війна затягується.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що Україні потрібно близько 5 мільярдів доларів щомісяця, щоб покривати основні послуги та підтримувати економіку. Країна отримала близько 2 мільярдів доларів допомоги минулого місяця проти 4,7 мільярда доларів у серпні, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

У липні Bloomberg повідомило, що низка союзників у приватному порядку критикували блок за невиконання своїх зобов’язань у розмірі майже 9 мільярдів євро (8,8 мільярда доларів) і тоді закликали його зробити це терміново.

Частина високопоставлених посадовців ЄС були вкрай розчаровані повільними темпами прийняття рішень блоком щодо фінансової підтримки Києва, а також відсутністю терміновості деяких національних урядів щодо дебатів, особливо з наближенням зими.

На тлі розбіжностей між країнами-членами щодо деталей 9-мільярдного пакета євро, блок виплатив 1 мільярд євро, тоді як ще 5 мільярдів євро були схвалені, але досі не передані Києву. Непогашені 3 мільярди євро залишаються застряглими через питання, зокрема щодо того, чи має бути допомога у формі грантів чи позик, і як структурувати гарантії.

ЄС також підтримав Україну кредитами на 1,2 мільярда євро в першому півріччі, а також для оплати постачання зброї та довгострокових реформ. Блок також має на меті підтримувати розмови про післявоєнну відбудову України, натомість офіційні особи застерігають, що нагальні потреби Києва є набагато гострішими.