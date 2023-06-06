Джерело: брифінг
Нові пакети допомоги стосуватимуться сфери безпеки.
Я гарантую, що ви побачите додаткові пакети допомоги у сфері безпеки найближчими днями і тижнями. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою, як сказав президент Байден”, – запевнив Кірбі.
Окрім цього, представник Білого дому зауважив, що США також готові надати допомогу у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС. Мовиться зокрема про допомогу через міжнародні організації.
Раніше США висловили підтримку Україні в боротьбі з російською агресією та анонсували, що у співпраці з Конгресом нададуть додаткові 37 мільйонів доларів кібердопомоги.
Нагадаємо, 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.
За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передала Україні майже всі свої винищувачі МІГ-29, але готова продовжити передачу літаків. Утім, це не стосується американських F-16.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив кількість радянських винищувачів МіГ-29, які Україна отримала від Варшави.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- 5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.
- Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які постачають їх Україні, що знаменує повернення балканського союзника РФ на Захід.