Джерело: брифінг

Нові пакети допомоги стосуватимуться сфери безпеки.

Я гарантую, що ви побачите додаткові пакети допомоги у сфері безпеки найближчими днями і тижнями. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою, як сказав президент Байден”, – запевнив Кірбі.

Окрім цього, представник Білого дому зауважив, що США також готові надати допомогу у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС. Мовиться зокрема про допомогу через міжнародні організації.

Раніше США висловили підтримку Україні в боротьбі з російською агресією та анонсували, що у співпраці з Конгресом нададуть додаткові 37 мільйонів доларів кібердопомоги.

Нагадаємо, 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

За інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.