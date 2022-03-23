Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена завершує підготовку чергового пакету санкцій проти більш ніж 300 депутатів Держдуми РФ з 450.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що про нові санкції Адміністрація Байдена оголосить 24 березня після візиту американського лідера до Брюсселя. Там він проведе зустріч з союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами Європейського союзу.

Всього пакет санкцій спрямований на 400 осіб, включаючи 328 законодавців і російську еліту. Які конкретні обмеження будуть накладені на росіян цього разу, у Раді національної безпеки США не коментують.