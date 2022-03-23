Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
Зазначається, що про нові санкції Адміністрація Байдена оголосить 24 березня після візиту американського лідера до Брюсселя. Там він проведе зустріч з союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами Європейського союзу.
Всього пакет санкцій спрямований на 400 осіб, включаючи 328 законодавців і російську еліту. Які конкретні обмеження будуть накладені на росіян цього разу, у Раді національної безпеки США не коментують.
- Нагадаємо, основний постачальник метеорологічних даних із західних та інших урядів зупинив співпрацю з РФ у вівторок, ставши останнім агентством, пов’язаним з погодою, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення Москви в Україну. На думку деяких експертів зі зброї, ці дані можуть бути використані для планування хімічної чи біологічної атаки в Україні.
- Президент Польщі Анджей Дуда продовжує консультації з лідерами регіону напередодні позачергового саміту НАТО та перемовин із президентом США Джо Байденом. Він порівняв лідерів РФ і російської армії із фюрером Третього рейху Адольфом Гітлером та його військовими у Другій світовій війні.