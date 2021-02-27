Про це під час спілкування з журналістами заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

“Протягом тижнів, а не місяців”, – відповіла Псакі на питання про те, коли США введуть нові обмежувальні заходи відносно Москви.

Вона зазначила, що нові санкції проти Росії “включають кілька компонентів”. Зокрема, вивчаються дані про те, що російські представники виплачували талібам премії за вбивства американців в Афганістані, а також російский слід у кібератаках на американські урядові відомства.

За словами Псакі, фахівці продовжують аналіз усіх цих аспектів. Команді адміністрації президента та кібербезпеки необхідний деякий час для завершення процесу формування та введення нових санкцій.