Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні для продовження боротьби з російською агресією. Про нього офіційно оголосять вже найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters посилаючись на офіційні особи США.

За даними американських посадовців, про новий пакет військової допомоги Україні Білий дім офіційно повідомить після того, як Кремль оголосить результати так званих “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначається, що кошти від Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), виділені Конгресом США, будуть використані для того, щоб дозволити адміністрації президента США Джо Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не з наявних запасів зброї у Сполучених Штатах.

До нового пакету увійдуть пускові системи HIMARS, супутні боєзапаси, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційні системи, а також запчастини, кошти на навчання та технічну підтримку, повідомило джерело, ознайомлене з деталями. Загальна сума нової допомоги становитиме 1,1 млрд доларів.

Сполучені Штати насторожено спостерігають за проведенням проросійськими силами “референдумів” на окупованих територіях України, результати яких мають бути оголошені найближчим часом.

Вашингтон готує новий пакет санкцій проти Росії, якщо Москва анексує ці території після оголошення результатів “референдуму”.

Президент Джо Байден засудив референдуми та пообіцяв, що Сполучені Штати ніколи не визнають їх.