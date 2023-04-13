Двопартійна група в Конгресі розробляє проєкти санкцій США проти провідних угорських політичних діячів, пов’язаних з урядом Віктора Орбана, оскільки відносини між двома країнами продовжують погіршуватися.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, у законопроєкті про санкції вкажуть імена колишніх посадовців та прихильників уряду, переважно пов’язаних з партією прем’єр-міністра Віктора Орбана “Фідес”.

Законодавство готується з минулого року і, як очікується, буде подано до Конгресу вже наступного місяця, де, ймовірно, отримає широку підтримку, за словами посадовців, знайомих з процесом розробки.

Законопроєкт про санкції, розробляється в період постійного погіршення відносин між Вашингтоном і Будапештом.

Зауважимо, глава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш заявив, що Угорщина не буде арештовувати президента РФ Володимира Путіна, якщо той в’їде в країну – попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Одначе, Росія внесла Угорщину до списку так званих недружніх країн. Пояснили це тим, що Угорщина підтримує санкції ЄС проти Росії.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постійна критика Заходом в демократичних і культурних питаннях змушує уряд невеликої європейської країни неохоче надавати підтримку в практичних питаннях, зокрема в посиленні НАТО проти Росії.

Вже 11 квітня Угорщина підписала нові угоди, аби забезпечити продовження доступу до російських енергоносіїв, що свідчить про те, що країна зберігатиме тісні зв’язки, які налагодила з Москвою.

Водночас 13 квітня уряд Угорщини ухвалив рішення відкликати своїх представників із Міжнародного інвестиційного банку, що потрапив під санкції США.