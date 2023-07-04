Уряд Сполучених Штатів готується обмежити доступ Китаю до сервісів хмарних даних, зокрема Amazon і Microsoft. Адміністрація президента Джо Байдена також розглядає можливість посилити експортний контроль.

Джерело: Wall Street Journal.

США можуть зобов’язати хмарних провайдерів отримувати дозвіл уряду перед тим, як обслуговувати китайські фірми. Йдеться про підприємства, які використовують платформи для навчання моделей штучного інтелекту.

Також Вашингтон може посилити експортний контроль, про що було оголошено в жовтні. У планах – обмежити продаж деяких мікросхем штучного інтелекту до Китаю. У Вашингтоні прагнуть стримати розвиток конкурентом технологій – аспект, що вважається ключовим для геополітичного та економічного майбутнього країни.

Частиною цього є обмеження доступу до хмарних технологій для китайських розробників ШІ.

Очікується, що в липні США переглянуть експортний контроль після пропозиції Міністерства торгівлі. У такому випадку буде ускладнено продаж деяких мікросхем до Китаю без ліцензії, зокрема ініціативу частково спрямовано на чип A800 від Nvidia, який американська компанія розробила після того, як було оголошено про запровадження контролю. Конфігурація продукту відповідає цим обмеженням.