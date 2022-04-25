США готуються спорядити до України комплекси Stinger та Javelin

Сполучені Штати Америки готуються спорядити до України зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та "деяке інше обладнання" у межах допомоги у війні проти РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США у Twitter.

Пілоти Повітряних сил США готують вантаж із боєприпасами, що містять зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 24, 2022

Підготовка до відправки проходить на базі Військово-Повітряних Сил Дувр.

Спорядити озброєння мають вже до кінця квітня 2022 року.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США планує прискорити виробництво зенітних ракет Stinger і протитанкових ракет Javelin, щоб поповнити власні вичерпані запаси, оскільки продовжується постачання зброї українським військам, які протистоять російському вторгненню.

Згідно з нещодавнім списком побажань щодо військової допомоги, Україна хоче щодня доставляти зі США 500 протитанкових ракет Javelin і 500 зенітних ракет Stinger.

Наразі виробництво партії ракет Stinger займає від 18 до 24 місяців, залежно від розміру партії. Водночас згідно з бюджетними документами міністерства оборони США, станом на 2022 рік протитанкові системи Javelin можуть вироблятися понад 6 000 штук на рік.

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.

ПТРК Javelin – протитанковий ракетний комплекс третього покоління. Належить до класу систем “вистрелив та забув”. З 1990 років знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн. Він призначений для знищення бронетехніки. Спеціалізоване видання “Мілітарний” пропонує інструкції для експлуатації Javelin.