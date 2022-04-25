США готуються спорядити до України комплекси Stinger та Javelin

російсько-українська війна
18:36 ОБСЄ закликала негайно відпустити чотирьох своїх співробітників, затриманих сепаратистами ОРДЛО
17:59 Бензин марки А-95 зник зі столичних заправок
17:25 Спікер ВР стверджує, що не знає, де «слуга», власник 4 каналу Ковальов
17:06 «Вигадують чергові здобутки»: в СБУ прокоментували звинувачення від РФ щодо підготовки вбивства Соловйова
16:37 У Вінницькій області внаслідок ракетних атак загинули 5 осіб, ще 18 поранених
16:12 Російські окупанти називають обстріли дітей, що йдуть до школи, виявом «мужності» — перехоплена розмова СБУ
16:07 Попри таємність візиту Блінкена та Остіна, Зеленський це розголосив, чим зробив поїздку ризикованою – NYT
15:29 У Києві перейменуть Арку Дружби народів та демонтують бронзову скульптуру
14:53 Над Харківською областю знищено російський літак
13:52 У Маріуполі російські війська створюють «зону безпеки» та закликали цивільних повернутися до міста
13:09 У Маріуполі почала працювати «міліція ДНР», яка вимагає з’явитися на службу колишніх поліцейських
12:29 У Норвегії активісти Greenpeace прикували себе ланцюгом до танкеру з російською нафтою
10:50 У Брянську в Росії сталася пожежа на нафтобазі
10:09 Російські військові взяли у полон сина директорки маріупольського кінофестивалю та вимагають викуп
09:32 Під Миколаєвом українські захисники повернули контроль над 5 селами
09:06 Учора відбувся найбільший обстріл Полтавської області з 24 лютого, є загиблі – Лунін
07:27 Російські війська проводять активні наступальні дії на Сході – Генштаб

24 квітня

23:53 Макрон обходить Ле Пен у другому турі й залишається президентом Франції – дані екзит-полу
23:17 «Статус УБД отримають добровольці, які брали участь у бойових діях», – Лапутіна
22:44 РФ втратила 90% найкращих десантників в Україні – Христо Грозєв
22:05 РФ завдала ракетних ударів по Полтавській області
21:39 Настя Каменських виконала антивоєнний гімн світу разом із The Black Eyed Peas
20:54 Японія проведе найбільші в історії спільні навчання морської піхоти зі США
20:09 80% поранених українських військових повертаються у стрій – Маляр
19:33 У РФ планують примусово брати кров в українських військовополонених
17:48 Президент Туреччини заявив про необхідність організувати евакуацію цивільних з Маріуполя
17:11 З моменту виведення військ РФ з Київської області рятувальники знешкодили майже 22 тисячі вибухонебезпечних предметів
16:46 Загибель молодої мами та тримісячної дитини: деталі обірваних життів
16:34 У Харківській області окупанти намагаються запровадити рублі та мобільного оператора «Мегафон» — розвідка
15:52 На Великдень війська РФ скидають бомби на голови дітей — «Азов»

США готуються спорядити до України комплекси Stinger та Javelin

Сполучені Штати Америки готуються спорядити до України зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та "деяке інше обладнання" у межах допомоги у війні проти РФ.

Понеділок, 25 квітня 2022, 19:04
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США у Twitter.

Пілоти Повітряних сил США готують вантаж із боєприпасами, що містять зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.

Підготовка до відправки проходить на базі Військово-Повітряних Сил Дувр.

Спорядити озброєння мають вже до кінця квітня 2022 року.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США планує прискорити виробництво зенітних ракет Stinger і протитанкових ракет Javelin, щоб поповнити власні вичерпані запаси, оскільки продовжується постачання зброї українським військам, які протистоять російському вторгненню.

Згідно з нещодавнім списком побажань щодо військової допомоги, Україна хоче щодня доставляти зі США 500 протитанкових ракет Javelin і 500 зенітних ракет Stinger.

Наразі виробництво партії ракет Stinger займає від 18 до 24 місяців, залежно від розміру партії. Водночас згідно з бюджетними документами міністерства оборони США, станом на 2022 рік протитанкові системи Javelin можуть вироблятися понад 6 000 штук на рік.

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.

ПТРК Javelin – протитанковий ракетний комплекс третього покоління. Належить до класу систем “вистрелив та забув”. З 1990 років знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн. Він призначений для знищення бронетехніки. Спеціалізоване видання “Мілітарний” пропонує інструкції для експлуатації Javelin.

Теги: Stinger, озброєння України, підтримка України, США, Javelin

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook