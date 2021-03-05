Уряди США та Великобританії не виключають введення нових санкцій проти Росії через застосування забороненої хімічної зброї. Це можуть бути санкції щодо конкретних осіб або ж стосовно державного боргу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Влада Великої Британії запропонувала, щоб Організація із заборони хімічної зброї й далі тиснула на Росію, вимагаючи відповідей стосовно використання заборонених речовин проти російського опозиційного політика Олексія Навального. У цьому ж кейсі розглядають більш ранню спробу отруїти офіцера ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.

Влада США може розширити раніше введені санкції. Щоб зняти їх, Росія має виконати конкретні умови, пов’язані з гарантіями відмови від хімічної зброї, а також дозволити провести перевірку державних об’єктів, на яких, імовірно, вона може зберігатися в невизначених обсягах.

Також США і Великобританія на найвищому рівні обговорювали нові загальні санкційні заходи. Їх можуть застосувати у разі, якщо російська сторона і далі перешкоджатиме розслідуванню отруєння Навального.

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб напередодні закликав Росію дотримуватися зобов’язань за міжнародним правом, а саме — дозволити провести незалежне розслідування спроби отруїти опозиціонера Навального, а також виконати зобов’язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Цю заяву підтримав державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Рівно три роки тому Росія отруїла Сергія Скрипаля та його дочку хімічною зброєю на британській території. Ми підтверджуємо нашу прихильність правосуддю для всіх жертв неодноразового застосування Росією хімічної зброї, включаючи Олексія Навального. Дії Росії не залишаться без наслідків”, – заявив Блінкен.

З боку США щодо Росії можуть ввести додаткові санкції проти конкретних олігархів, дотримуючись норм Закону Магнітського.

Санкції щодо суверенного боргу Росії можуть ввести в разі, якщо РФ знову звинуватять в порушенні міжнародної заборони на хімічну зброю. Питання санкцій в такому випадку розгляне президент США Джо Байден. При цьому, США мають діяти в союзі з Європою.

У Європі підтримали таку пропозицію. Велика Британія планує провести переговори з Францією і Німеччиною щодо можливого посилення санкцій стосовно Росії через незаконне використання хімічної зброї.

Bloomberg не отримав коментарів з цього приводу від Ради національної безпеки Білого дому і Міністерства закордонних справ Великої Британії.

В той самий час прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія знищила всю свою хімічну зброю і не порушує договір. Він також зазначив, що російський уряд “опрацьовує різні сценарії для захисту інтересів країни, громадян і бізнесу” у разі введення додаткових санкцій. У відповідь на санкції з боку США Росія збирається ввести заборону на видачу віз американським чиновникам.