Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна спільно з партнерами в Європі реагуватиме на загрози з боку Російської Федерації.

Заяву Блінкена опублікували на сайті Держдепартаменту США.

Загрози з боку Росії – одне з питань, які Блінкен обговорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Блінкен сказав про те, що адміністрація президента США Джо Байдена хотіла б співпрацювати з Європою в складних питаннях. Зокрема, це боротьба з пандемією коронавірусу, зміни клімату та загрози з боку Росії, Китаю та Ірану.

“Сполучені Штати – важливий і цінний для Євросоюзу партнер. Ми хочемо створити нову глобальну програму співпраці між ЄС і США не тільки для розв’язання проблем, але і для використання сьогоднішніх можливостей. У нас спільні проблеми, і ми повинні шукати можливості для спільної роботи за межами наших кордонів. Для того, щоб ефективно розв’язувати ці проблеми, нам необхідно докладати спільних зусиль”, – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Блінкен у відповідь нагадав про слова Байдена, який пообіцяв, що США “будуть тісно співпрацювати з союзниками й партнерами по Євросоюзу” у розв’язанні зазначених питань.

“У той момент, коли демократії по всьому світу стикається з проблемами, ми спільно підтримуємо наші спільні цінності. Ведуться масштабні дебати про майбутнє і про те, що краще: демократія або авторитаризм. Я думаю, що наше завдання полягає в тому, щоб об’єднатися і показати світу, що демократія може принести користь нашим народам”, – сказав держсекретар США.