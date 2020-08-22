США і Євросоюз вперше за останні 20 років домовилися про зменшення мит і розширення доступу до експортних ринків.

Про це повідомляє Голос Америки.

Договір підписали торговий представник США Роберт Лайтхайзер і торговий комісар Європейського союзу Філ Хоган.

“У рамках поліпшення відносин між ЄС і США ця взаємовигідна угода принесе позитивні результати як американській, так і європейській економіці.

Ми хотіли б, щоб цей митний пакет ознаменував початок процесу, який створить додаткові угоди задля формування вільної, справедливої та обопільної трансатлантичної торгівлі”, – йдеться в їх спільній заяві.

Сторони повідомили, що ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів із США. Також ЄС скасує ці тарифи заднім числом, починаючи з 1 серпня 2020 року. Наприклад, у 2017 році до ЄС зі США експортували лобстерів на понад 111 мільйонів доларів.

За угодою, мита скасують на п’ять років, але в Єврокомісії працюватимуть над тим, щоб скасувати їх назавжди.

У відповідь США знизять на 50% свої мита на певні продукти, які імпортують з ЄС. Серед таких продуктів – кулінарні напівфабрикати, окремі види кришталевого посуду, препарати для обробки поверхонь, ракетне паливо, запальнички для сигарет. Щороку вартість імпортованих товарів в середньому становить близько 160 мільйонів доларів.