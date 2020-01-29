США і Японія евакуювали своїх громадян із китайського міста Ухань, яке було закрите на карантин через поширення смертельного коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, 206 японських громадян були евакуйовані з міста Ухань і прибули в Токіо в середу вранці за місцевим часом. Всі пасажири, які знаходилися на борту, були поміщені на карантин. Ті, у кого проявляться симптоми захворювання, будуть доставлені в медустанови для лікування.

Як повідомляє американський телеканал CNN, ще близько 450 японських громадян поки що не залишили Ухань.

Сполучені Штати, у свою чергу, евакуювали з міста більш ніж 200 американців, включаючи дипломатів і їхні сім’ї. Після дозаправки в Анкориджі (штат Аляска) лайнер прибув до Каліфорнії. Екіпаж літака був повністю відділений від пасажирів, інформує CNN.

Літак приземлився на авіабазі March Air Reserve Base.

Пасажирам рекомендовано залишатися на базі, щоб медпрацівники Центру із контролю і профілактики захворювань США змогли провести необхідні дослідження. Як довго це буде відбуватися, не повідомляється.

Тих, у кого виявляться симптоми захворювання, госпіталізують. Варто відзначити, що з Уханя виїхали не всі громадяни США (в місті проживають близько тисячі американців).

Найближчим часом планують евакуювати своїх громадян з Китаю (зокрема з Уханя і провінції Хубей) й інші країни: серед них Австралія, Нова Зеландія, Індія, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Південна Корея, Туреччина.

Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 15 країнах світу було зареєстровано 6065 випадків вірусу. Станом на ранок середи, 29 січня, в Китаї померли 132 людини. Згодом у провінції Сичуань був зареєстрований ще один смертельний випадок захворювання.

Смертей внаслідок зараження вірусом в інших країнах зафіксовано не було.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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