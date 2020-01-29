Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, 206 японських громадян були евакуйовані з міста Ухань і прибули в Токіо в середу вранці за місцевим часом. Всі пасажири, які знаходилися на борту, були поміщені на карантин. Ті, у кого проявляться симптоми захворювання, будуть доставлені в медустанови для лікування.

Як повідомляє американський телеканал CNN, ще близько 450 японських громадян поки що не залишили Ухань.

Сполучені Штати, у свою чергу, евакуювали з міста більш ніж 200 американців, включаючи дипломатів і їхні сім’ї. Після дозаправки в Анкориджі (штат Аляска) лайнер прибув до Каліфорнії. Екіпаж літака був повністю відділений від пасажирів, інформує CNN.

Літак приземлився на авіабазі March Air Reserve Base.

Фото: АР

Пасажирам рекомендовано залишатися на базі, щоб медпрацівники Центру із контролю і профілактики захворювань США змогли провести необхідні дослідження. Як довго це буде відбуватися, не повідомляється.

Тих, у кого виявляться симптоми захворювання, госпіталізують. Варто відзначити, що з Уханя виїхали не всі громадяни США (в місті проживають близько тисячі американців).

Найближчим часом планують евакуювати своїх громадян з Китаю (зокрема з Уханя і провінції Хубей) й інші країни: серед них Австралія, Нова Зеландія, Індія, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Південна Корея, Туреччина.

Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 15 країнах світу було зареєстровано 6065 випадків вірусу. Станом на ранок середи, 29 січня, в Китаї померли 132 людини. Згодом у провінції Сичуань був зареєстрований ще один смертельний випадок захворювання.

Смертей внаслідок зараження вірусом в інших країнах зафіксовано не було.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

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