Національна рада США з безпеки на транспорті (NTSB) прийняла запрошення Ірану взяти участь в розслідуванні катастрофи українського літака Boeing-737 поблизу Тегерана 8 січня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У заяві NTSB зазначено, що його Центр оперативного реагування отримав офіційне повідомлення від Ірану про авіакатастрофу літака МАУ.

“NTSB призначив акредитованого представника для розслідування катастрофи”, – зазначили у відомстві.

Про участь представника США в розслідуванні повідомив і американський телеканал CNN.

У NTSB відзначили, що “продовжують стежити за ситуацією навколо авіакатастрофи і оцінювати рівень своєї участі в розслідуванні”.

Участь США в розслідуванні підтвердила й іранська сторона.

“Національна рада США з безпеки на транспорті відповіла нашому головному слідчому і повідомила про акредитованого представника”, – розповів в коментарі Reuters представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації при ООН Фархад Парвареш.

Відзначається, що США можуть брати участь в розслідуванні, оскільки Boeing 737-800NG, який зазнав катастрофи в Ірані, був спроектований і побудований у Сполучених Штатах.

Парвареш уточнив, що Канада також вже призначила акредитованого представника. Їм готові надати візи.

Раніше влада Ірану офіційно запросили NTSB приєднатися до розслідування катастрофи літака. Таке ж запрошення отримала і Рада з безпеки транспорту Канади, інформує телеканал CNN. Канадська сторона прийняла запрошення.

Іран також закликав Канаду поділитися інформацією про причини катастрофи літака після того, як канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив про наявність розвідданих, що вказують на те, що лайнер був збитий іранською ракетою.

“Ми звертаємося до прем’єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані”, – заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, якого цитує Reuters.

Влада в Тегерані також запросила до участі в розслідуванні і американський авіаконцерн Boeing. Крім того, в МЗС Ірану повідомили про намір запросити представників всіх країн, громадяни яких загинули в результаті катастрофи літака 8 січня.

У розслідуванні може бути задіяна і Франція, оскільки в цій країні були виготовлені двигуни літака.