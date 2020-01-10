Про це повідомляє агентство Reuters.
У заяві NTSB зазначено, що його Центр оперативного реагування отримав офіційне повідомлення від Ірану про авіакатастрофу літака МАУ.
“NTSB призначив акредитованого представника для розслідування катастрофи”, – зазначили у відомстві.
Про участь представника США в розслідуванні повідомив і американський телеканал CNN.
У NTSB відзначили, що “продовжують стежити за ситуацією навколо авіакатастрофи і оцінювати рівень своєї участі в розслідуванні”.
Участь США в розслідуванні підтвердила й іранська сторона.
“Національна рада США з безпеки на транспорті відповіла нашому головному слідчому і повідомила про акредитованого представника”, – розповів в коментарі Reuters представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації при ООН Фархад Парвареш.
Відзначається, що США можуть брати участь в розслідуванні, оскільки Boeing 737-800NG, який зазнав катастрофи в Ірані, був спроектований і побудований у Сполучених Штатах.
Парвареш уточнив, що Канада також вже призначила акредитованого представника. Їм готові надати візи.
Раніше влада Ірану офіційно запросили NTSB приєднатися до розслідування катастрофи літака. Таке ж запрошення отримала і Рада з безпеки транспорту Канади, інформує телеканал CNN. Канадська сторона прийняла запрошення.
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Іран також закликав Канаду поділитися інформацією про причини катастрофи літака після того, як канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив про наявність розвідданих, що вказують на те, що лайнер був збитий іранською ракетою.
“Ми звертаємося до прем’єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані”, – заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, якого цитує Reuters.
Влада в Тегерані також запросила до участі в розслідуванні і американський авіаконцерн Boeing. Крім того, в МЗС Ірану повідомили про намір запросити представників всіх країн, громадяни яких загинули в результаті катастрофи літака 8 січня.
У розслідуванні може бути задіяна і Франція, оскільки в цій країні були виготовлені двигуни літака.
- У ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Американський телеканал CNN повідомив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.