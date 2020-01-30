Сполучені Штати Америки і Канада розширили антиросійські санкції у відповідь на триваючу незаконну анексію Криму і проведення там "виборів".

Як поінформували в Міністерстві фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації.

“Дії відомства, вжиті в тісній координації з нашими міжнародними союзниками і партнерами, підтверджують нашу незмінну підтримку відновлення вільних і справедливих демократичних політичних процесів у Криму”, – наголосив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Відзначається, що список санкцій США в основному збігається з аналогічним списком, оприлюдненим днями Радою ЄС. Так, сім осіб зі списку безпосередньо причетні до проведення незаконних “виборів” у Криму.

США вводять санкції проти:

• тимчасово виконуючого обов’язки губернатора Севастополя Михайла Развожаєва;

• “голови” Ради міністрів Криму Юрія Гоцанюка;

• голови законодавчих зборів Севастополя в 2016-19 рр., а нині сенатора від Севастополя Катерини Алтабаєвої;

• глави севастопольського виборчкому Сергія Даниленка;

• заступника голови виборчкому Севастополя Лідії Басової;

• секретаря виборчої комісії Севастополя Катерини Пиркової;

• глави законодавчих зборів Севастополя Володимира Нємцева.

Крім того, США ввели санкції відносно приватної залізничної компанії “Гранд Сервіс Експрес” – оператора пасажирських залізничних перевезень до анексованого Криму, і її гендиректора Олександра Ганова. Зазначена компанія з грудня 2019 року займається залізничними пасажирськими перевезеннями з Росії до Криму по Кримському мосту.

Як уточнили в Мінфіні, все майно і майнові інтереси вищевказаних осіб, що знаходяться в американській юрисдикції, повинні бути заблоковані. Громадянам США і американським компаніям заборонено вести бізнес і проводити будь-які транзакції з ними. Будь-які іноземці, які ведуть бізнес із особами зі списку санкцій, також можуть опинитися під санкціями.

Про розширення санкцій також оголосило Міністерство закордонних справ Канади. Вони вводяться проти шести осіб за організацію незаконних виборів в окупованому Криму.

У список знову потрапили: Катерина Алтабаєва, Сергій Даниленко, Володимир Нємцев, Михайло Развожаєв, Катерина Пиркова, Лідія Басова.

“Постановою про спеціальні економічні заходи заморожуються активи і вводиться заборона на співпрацю з певними особами шляхом заборони всім на території Канади і канадцям за межами Канади торгувати майном цих осіб або надавати їм фінансові та пов’язані послуги”, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що “підтримка Канадою суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною”, а нинішні санкції “демонструють, що Канада і її союзники єдині в своєму засудженні незаконної анексії Росією Криму та незаконних виборів, проведених там восени минулого року”.