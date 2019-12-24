У британських ЗМІ повідомляють, що США і Китай "найближчим часом" підпишуть торгівельну угоду.

Це передає британське агентство Reuters.

За словами президента США Дональда Трампа, він повинен підписати з китайським лідером Сі Цзіньпіном угоду про початок першого етапу торгово-економічної угоди між країнами вже найближчим часом.

Трамп заявив, що угода вже завершена.

“Так, у нас буде церемонія підписання. У нас буде швидке підписання угоди, бо ми хочемо зробити це. Угода завершена, вона просто перекладається прямо зараз”, – сказав він.

Відзначається, що раніше представник Сполучених Штатів заявив, що країни підпишуть угоду в перший тиждень січня 2020 року.

При цьому в Пекіні поки не підтвердили конкретні компоненти угоди.

За словами представника міністерства торгівлі, деталі оприлюднять вже після офіційного підписання домовленостей.