Це передає британське агентство Reuters.
За словами президента США Дональда Трампа, він повинен підписати з китайським лідером Сі Цзіньпіном угоду про початок першого етапу торгово-економічної угоди між країнами вже найближчим часом.
Трамп заявив, що угода вже завершена.
“Так, у нас буде церемонія підписання. У нас буде швидке підписання угоди, бо ми хочемо зробити це. Угода завершена, вона просто перекладається прямо зараз”, – сказав він.
Відзначається, що раніше представник Сполучених Штатів заявив, що країни підпишуть угоду в перший тиждень січня 2020 року.
При цьому в Пекіні поки не підтвердили конкретні компоненти угоди.
За словами представника міністерства торгівлі, деталі оприлюднять вже після офіційного підписання домовленостей.
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