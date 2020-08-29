Відповідна спільна заява дипломатичних місій цих країн опублікована на сайті британського уряду.

“Після виборів (у Білорусі, – ред.) ми стали свідками жорстокого і непропорційного застосування сили правоохоронними органами проти мирних демонстрантів і простих громадян. Ми бачили докази численних травм у результаті цього. Нам стало відомо про незліченні випадки жорстокого поводження і приниження затриманих. Ми солідарні з усіма жертвами насильства і жорстокого поводження. Ми приєднуємося до сімей загиблих в їхньому горі… Ми засуджуємо непропорційне застосування сили і закликаємо владу Білорусі припинити насильство і погрози застосування військової сили проти власних громадян, а також негайно і беззастережно звільнити всіх несправедливо затриманих”, – наголошується в заяві.

Країни ЄС, Британія, Швейцарія і США наполягають на необхідності припинити залякування і переслідування з політичних мотивів.

“Ми закликаємо білоруську владу дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо дотримання основних демократичних свобод і прав людини. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування всіх можливих злочинів і зловживань з метою притягнення винних до відповідальності. Тільки це відкриє шлях для мирного врегулювання кризи на основі всеосяжного національного діалогу”, – сказано в заяві.