США і Китай сперечаються стосовно поняття «дипломататичного бойкоту»

США і Китай сперечаються з приводу того, чи є посадовці нижчого рівня, які відвідують Олімпіаду, дипломатичним бойкотом, попри заяви Сполучених Штатів, що ніхто, крім спортсменів, до Пекіну не поїде.

Про це повідомляє видання The Wahington Post.

Офіційні особи США заявили, що “дипломатичний бойкот” Олімпіади в Пекіні залишиться в силі, без високопоставлених офіційних глядачів, хоча є плани надіслати співробітників консульської служби та дипломатичної служби безпеки. Про бойкот 7 грудня заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Тоді вона пояснила, що адміністрація Байдена не делегуватиме будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”.

Міністерство закордонних справ Китаю висміяло цей бойкот як “фарс”, заявивши, що він отримав заявки на отримання візи від американського персоналу для проведення зимових Ігор 2022 року.

Деякі співробітники консульства та служби безпеки підуть на допомогу спортсменам і тренерам. “Це стандартне, щоб цей персонал був на місці, і цей персонал не є офіційним чи дипломатичним представництвом на Іграх”.

Відсутність високопоставлених офіційних осіб США багато в чому символічна і не впливає на здатність американських спортсменів брати участь в Олімпіаді. Але це відображає непрості відносини між Вашингтоном і Пекіном.