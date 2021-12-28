США і Китай сперечаються стосовно поняття «дипломататичного бойкоту»

Про це повідомляє видання The Wahington Post.
Офіційні особи США заявили, що “дипломатичний бойкот” Олімпіади в Пекіні залишиться в силі, без високопоставлених офіційних глядачів, хоча є плани надіслати співробітників консульської служби та дипломатичної служби безпеки. Про бойкот 7 грудня заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Тоді вона пояснила, що адміністрація Байдена не делегуватиме будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”.
Міністерство закордонних справ Китаю висміяло цей бойкот як “фарс”, заявивши, що він отримав заявки на отримання візи від американського персоналу для проведення зимових Ігор 2022 року.
Деякі співробітники консульства та служби безпеки підуть на допомогу спортсменам і тренерам. “Це стандартне, щоб цей персонал був на місці, і цей персонал не є офіційним чи дипломатичним представництвом на Іграх”.
Відсутність високопоставлених офіційних осіб США багато в чому символічна і не впливає на здатність американських спортсменів брати участь в Олімпіаді. Але це відображає непрості відносини між Вашингтоном і Пекіном.
Нагадаємо, про бойкот Олімпійських ігор у Пекіні оголосили не лише США. 8 грудня долучилася Австралія. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дало змоги Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини в Китаї.
Також 8 грудня прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголосив, що країна бойкотуватиме зимові Олімпійські ігри в Китаї, тому що ні міністри, ні офіційні особи не будуть там присутні. 9 грудня до бойкоту долучилась Канада. 11 грудня до бойкоту Олімпіади в Пекіні долучилася Словаччина.
Увідповідь на це влада Китаю пригрозила Білому дому помстою за цей бойкот, попереджаючи, що цей крок може зашкодити двостороннім відносинам. У міністерстві закордонних справ Китаю пообіцяли вжити “рішучих контрзаходів”.
- 11 грудня двоє тибетських студентів прикувалися ланцюгами до олімпійських кілець біля швейцарської штаб-квартири Міжнародного олімпійського комітету задля заклику до міжнародного бойкоту зимових ігор у Пекіні.