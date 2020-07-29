У Відні (Австрія) стартував триденні переговори меду Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки щодо контролю над ядерним озброєнням.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Це другий раунд переговорного процесу.

Перший етап відбувся минулого місяця. Тоді представники РФ і США обговорили чинну угоду СНО-III (Договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь).

У цьому варіанті угоди передбачено обмеження кількості розгорнутих ядерних боєголовок великої дальності і кількість їх носіїв на озброєнні кожної країни.

Представники РФ і США хочуть замінити договір СНО новою угодою, оскільки термін першого закінчується в лютому.

Після переговорів 22-23 червня у Відні спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив на прес-конференції, що він і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков досягли достатнього прогресу. Сторони сподіваються замінити договір СНО до його закінчення в лютому новою угодою.

2 серпня минулого року Росія і США офіційно розірвали ядерний договір, в результаті чого в світі виникло побоювання з приводу можливої нової гонки озброєнь.