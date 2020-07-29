Про це повідомляє “Голос Америки”.
Це другий раунд переговорного процесу.
Перший етап відбувся минулого місяця. Тоді представники РФ і США обговорили чинну угоду СНО-III (Договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь).
У цьому варіанті угоди передбачено обмеження кількості розгорнутих ядерних боєголовок великої дальності і кількість їх носіїв на озброєнні кожної країни.
Представники РФ і США хочуть замінити договір СНО новою угодою, оскільки термін першого закінчується в лютому.
Після переговорів 22-23 червня у Відні спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив на прес-конференції, що він і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков досягли достатнього прогресу. Сторони сподіваються замінити договір СНО до його закінчення в лютому новою угодою.
2 серпня минулого року Росія і США офіційно розірвали ядерний договір, в результаті чого в світі виникло побоювання з приводу можливої нової гонки озброєнь.
- 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).
- 1 лютого США оголосили про припинення своєї участі в договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСДМ) з Росією, який був підписаний в 1987 році.
- 4 січня 2019 року генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що у Російської Федерації є останній шанс, щоб почати виконувати умови договору. При цьому генсек Альянсу підкреслив, що якщо РФ не буде дотримуватися умов ракетного договору, то у НАТО “є багато потенційних способів реагування”.