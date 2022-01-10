США і Росія провели переговори щодо «кризи» на кордоні з Україною

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Вимоги Росії, оприлюднені за кілька тижнів до переговорів, передбачають нерозширення НАТО далі на схід і зобов’язання ніколи не приймати Україну, як нового члена.
Нагадаємо, що у середу російська делегація зустрінеться з членами Північноатлантичного договору на Раді НАТО-Росія в Брюсселі.
Якщо ми насправді збираємося досягти прогресу, нам доведеться побачити деескалацію, що Росія відступає від загрози, яку вона зараз становить для України”, — зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен в етері CNN.
Блінкен додав, що протягом останнього десятиліття Росія неодноразово вчиняла акти агресії проти Грузії, Молдови, а тепер поновила загрозу щодо України.
Як зазначив Рябков державному інформаційному агентству “РИА Новости”, недільна вечеря між ним і Шерманом була “важкою, але діловою”.
Для нас немає сюрпризів у тому підході, який принаймні публічно озвучувала американська сторона, ми до цього готові. Подивимося, що вийде в підсумку”, — ствердив Рябков.
Близько 100 тис. російських військових знаходяться біля кордону з Україною, попри попередження президента США Джо Байдена та європейських лідерів про серйозні наслідки, якщо Путін розпочне вторгнення.
А за висновками американської розвідки минулого місяця, Росія може розпочати військовий наступ на Україну “незабаром на початку 2022 року”.
- Нагадаємо, Адміністрація Джо Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії щодо покарань, які їй можуть загрожувати, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну. Там зазначили, що “Росія буде вражена”.
- Також в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена обговорюють заходи експортного контролю для Росії із союзниками. Йдеться про обмеження на чутливі технології та електроніку, у разі, якщо Російська Федерація продовжить військову агресію проти України.
- Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет оборонної допомоги для України. Пакет буде додатком до американської допомоги, яка вже надходить до України.
- Раніше Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вдереться в Україну.
- Повідомлялось, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Зазначалось, що сторони обговорили шляхи протидії загрозам геополітичного проєкту “Північний потік – 2” та заходи стримування РФ від військової агресії в Європі. Ключовими елементами стримування назвали жорсткі економічні санкції та допомогу українській армії.
- Головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.
- Також у Німеччині розглядають можливість зупинення проєкту “Північний потік-2”. Влада ФРН може погодитися на такий крок через загрозу військового вторгнення Росії в Україну.