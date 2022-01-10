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США і Росія провели переговори щодо «кризи» на кордоні з Україною

На тлі можливого російського вторгнення заступник держсекретаря США Венді Шерман і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков провели переговори про нарощування військ біля кордону з Україною.

Понеділок, 10 січня 2022, 19:08
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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Вимоги Росії, оприлюднені за кілька тижнів до переговорів, передбачають нерозширення НАТО далі на схід і зобов’язання ніколи не приймати Україну, як нового члена.

Нагадаємо, що у середу російська делегація зустрінеться з членами Північноатлантичного договору на Раді НАТО-Росія в Брюсселі.

Якщо ми насправді збираємося досягти прогресу, нам доведеться побачити деескалацію, що Росія відступає від загрози, яку вона зараз становить для України”, — зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен в етері CNN. 

Блінкен додав, що протягом останнього десятиліття Росія неодноразово вчиняла акти агресії проти Грузії, Молдови, а тепер поновила загрозу щодо України.

Як зазначив Рябков державному інформаційному агентству “РИА Новости”, недільна вечеря між ним і Шерманом була “важкою, але діловою”.

Для нас немає сюрпризів у тому підході, який принаймні публічно озвучувала американська сторона, ми до цього готові. Подивимося, що вийде в підсумку”, — ствердив Рябков.  

Близько 100 тис. російських військових знаходяться біля кордону з Україною, попри попередження президента США Джо Байдена та європейських лідерів про серйозні наслідки, якщо Путін розпочне вторгнення.

А за висновками американської розвідки минулого місяця, Росія може розпочати військовий наступ на Україну “незабаром на початку 2022 року”.

Теги: Венді Шерман, Ентоні Блінкен, підтримка України, російська агресія, Сергій Рябков, стримування РФ, США

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