США і РФ домовилися провести в червні переговори про ядерну зброю і запросили Китай.

Про це написав на своїй сторінці в Twitter спеціальний представник США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

“Сьогодні домовилися з заступником міністра закордонних справ Росії Рябковим про час і місце проведення переговорів щодо ядерної зброї в червні. Китай теж запрошений. Чи буде Китай сумлінно брати участь в переговорах?” – написав Биллингсли.

2 серпня Росія і США офіційно розірвали ядерний договір, в результаті чого в світі виникло побоювання з приводу можливої нової гонки озброєнь.