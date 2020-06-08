Про це написав на своїй сторінці в Twitter спеціальний представник США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.
“Сьогодні домовилися з заступником міністра закордонних справ Росії Рябковим про час і місце проведення переговорів щодо ядерної зброї в червні. Китай теж запрошений. Чи буде Китай сумлінно брати участь в переговорах?” – написав Биллингсли.
2 серпня Росія і США офіційно розірвали ядерний договір, в результаті чого в світі виникло побоювання з приводу можливої нової гонки озброєнь.
- 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).
- 1 лютого США оголосили про припинення своєї участі в договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСДМ) з Росією, який був підписаний в 1987 році.
- 4 січня 2019 року генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що у Російської Федерації є останній шанс, щоб почати виконувати умови договору. При цьому генсек Альянсу підкреслив, що якщо РФ не буде дотримуватися умов ракетного договору, то у НАТО “є багато потенційних способів реагування”.