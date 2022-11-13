США, Японія та Південна Корея координуватимуть свої дії, якщо КНДР проведе сьоме ядерне випробування

Сполучені Штати, Японія та Південна Корея дадуть скоординовану відповідь, якщо Північна Корея проведе сьоме ядерне випробування, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 13 листопада під час поїздки президента Джо Байдена на саміт G20 в Індонезії.

Про це повідомляє Reuters.

Салліван, розмовляючи з журналістами на борту Air Force One, також повторив, що ядерне випробування Пхеньяном буде “грубим порушенням” кількох резолюцій Ради безпеки ООН.

26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

1 листопада Північна Корея знову зажадала від Сполучених Штатів та Південної Кореї припинити спільні військові навчання, заявивши, що “не можна більше терпіти таку необдуманість і провокації”, у той час, як Білий дім зазначив, що залишається високим занепокоєння щодо потенційного ядерного випробування КНДР.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою. Північна Корея та Південна Корея технічно залишаються у стані війни після того, як угода про перемир’я припинила бойові дії в Корейській війні 1950-1953 років.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть посилити напруженість.

Довідка. У 1956 КНДР і СРСР підписали договір про підготовку фахівців-ядерників. У 1959 році КНДР уклала договори про співробітництво в області мирного використання ядерної енергії з СРСР і КНР і початок будівництва дослідницького центру в Йонбене.

Роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-их роках. У 1974 році КНДР вступила в МАГАТЕ. У тому ж році Пхеньян звернувся за допомогою в створенні ядерної зброї до КНР; північно-корейські фахівці були допущені на китайські полігони.

12 грудня 1985 КНДР підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

У 1986 СРСР поставив у Корею газо-графітний дослідницький реактор потужністю 5 Мвт. З деякою імовірністю, на ньому і був напрацьований весь наявний у розпорядженні КНДР плутоній.

З червня 1992 на атомних об’єктах країни почалися інспекції МАГАТЕ. Однак на ряд об’єктів інспектори допущені не були, що привело до скандалу й оголошення КНДР про вихід із ДНЯЗ.

У червні 1993 КНДР в обмін на обіцянку США не втручатися в її справи призупинила вихід з договору, але через рік, 13 червня 1994, вийшла з МАГАТЕ.

Вранці 6 січня 2016 року Південна Корея зафіксувала землетрус у районі північнокорейського ядерного полігону. Геологічна служба США визначила силу сейсмічних коливань, яка дорівнює магнітуді 5,1. Трохи згодом Північна Корея заявила про успішне випробування водневої бомби малої потужності.

3 вересня 2017 року сейсмологами різних країн було зафіксовано підземні поштовхи в тому ж районі, в якому проводилося останнє, п’яте ядерне випробування. Невдовзі влада КНДР офіційно оголосила про успішне випробування водневої бомби.