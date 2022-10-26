26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що "безпрецедентний" масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби.

Про це пише Reuters.

Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

“Ми погодилися, що буде необхідним безпрецедентний масштаб відповіді, якщо Північна Корея продовжить сьоме ядерне випробування”, — заявив перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хен Дон на пресконференції в Токіо.

Чо виступав разом зі своїми японськими та американськими колегами, віце-міністром закордонних справ Такео Морі та заступницею державного секретаря Венді Шерман.

Сполучені Штати та їхні союзники надали небагато деталей щодо нових заходів, яких вони можуть вжити, і спостерігачі вважають, що у них є кілька хороших варіантів для запобігання новому випробуванню.

Вперше відтоді, як Північна Корея почала випробування ядерної зброї у 2006 році, цього року Китай і РФ наклали вето на спробу США ввести додаткові санкції Ради Безпеки ООН, тож активізація військових навчань союзників завершилась лише новими північнокорейськими випробуваннями.

“Ми закликаємо (Північну Корею) утриматися від подальших провокацій”, – зазначила Шерман, назвавши їх “безрозсудними й такими, що глибоко дестабілізують регіон”.

Відповідаючи на запитання про коментарі Токіо, речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь закликав усі країни визнати “корінні причини тривалого глухого кута” та вжити заходів для зміцнення взаємної довіри та розв’язання проблем усіх сторін у збалансованому порядку.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії.

У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року.

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

Щодо зростання напруженості між Китаєм і Тайванем, Шерман повторила позицію Сполучених Штатів, що вони не підтримують незалежність Тайваню, але це не заважає їм співпрацювати з Японією та Південною Кореєю, щоб допомогти Тайваню захистити себе.

На засіданні Комуністичної партії цього місяця президент Китаю Сі Цзіньпін закликав прискорити плани Китаю зі створення збройних сил світового рівня та заявив, що його країна ніколи не відмовиться від права використовувати силу для розв’язання тайванського питання.

Китай стверджує, що демократичний Тайвань є його власною територією, тоді як уряд Тайваню рішуче заперечує проти претензій Китаю на суверенітет і каже, що лише 23 мільйони жителів острова можуть вирішувати його майбутнє.