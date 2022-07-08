США ідентифікували щонайменше 18 «фільтраційних таборів» РФ для українців

Про це повідомляє The New York Times.
Кортні Остріан, заступниця голови місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), заявила, що російські чиновники створили “фільтраційні табори” в школах, спортивних центрах та культурних установах.
Вона сказала, що наразі встановлено щонайменше 18 місць фільтрації вздовж українсько-російського кордону.
Свідчення, надані The New York Times від людей, які втекли з Росії після їх “фільтрації”, містили розповіді про допити, побиття та тортури людей, яких вважають зв’язаними зі Збройними Силами України. Після фільтраційних таборів українців відправляють у міста по всій Росії — часто в регіони поблизу Китаю чи Японії.
Остріан додала, що оцінки США свідчать про те, що російські чиновники готувалися до процедур фільтрації ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
Вона назвала фільтрацію “сталінським процесом”, додавши, що це “останнє в довгій історії Росії використання масової депортації та депопуляції, щоби спробувати підпорядкувати та контролювати людей”.
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