США ідентифікували щонайменше 18 «фільтраційних таборів» РФ для українців

російсько-українська війна

09 липня

00:53 Заступниця міністра соцполітики Сергєєва отримуватиме в 2,5 рази більше, ніж Зеленський
00:33 Сумщина: Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів

08 липня

23:08 Військові РФ вбили 5 цивільних під час обстрілів Бахмута й Сіверська
22:37 Повномасштабна російсько-українська війна провокує економічну кризу в Єгипті — CNN
21:54 Лавров залишив зустрічі G20 через засудження російської агресії проти України
21:18 На думку журналістів, ДБР могло знищити деякі матеріали важливих проваджень. Відомство заперечує — ЗМІ
20:41 Росіяни повністю зупинили водопостачання в Маріуполі
20:20 Канада доставить Німеччині турбіну «Північного потоку-1» після планового ремонту
18:43 Одещина: Біля узбережжя військові знешкодили протикорабельну міну
18:24 На військовому аеродромі Білорусі «Зябровка» збільшилася кількість техніки
17:55 Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила та ще 28 пропагандистів РФ
16:52 В Україні арештували активи компаній, які належать російським «Газпрому», «Роснєфті» та «Росатому», на 2,1 млрд грн
15:17 У Львівській області виявлено ретрансляцію російських телеканалів «НТВ МИР» і «ТНТ»
15:13 Петро Порошенко закликав скасувати податки, які обтяжують волонтерську фінансову допомогу армії та родинам загиблих і поранених
13:36 В Україні зібрали перший мільйон тонн зерна
13:27 Внаслідок обстрілів Миколаївщини загинуло двоє осіб – Кім
13:10 8 бойовиків так званої «ДНР» засудили до 15 років ув’язнення – СБУ
12:42 11 липня Бельгія планує відновити роботу посольства в Києві
11:52 «Величезний дефіцит броньованої техніки», – Олександр Турчинов про ситуацію на фронті
10:21 Європейська комісія блокує позику Україні у розмірі 1,5 мільярда євро – Bloomberg
10:12 За минулу добу окупанти вбили 6 мешканців Донеччини, кількість поранених – 21
09:39 Протягом літа Канада передасть Україні 39 бронетранспортерів
09:18 Українські війська продовжують просуватися на південно-західному напрямку Херсона – британська розвідка
08:59 У Японії скоїли замах на колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абе

США ідентифікували щонайменше 18 «фільтраційних таборів» РФ для українців

Сполучені Штати ідентифікували щонайменше 18 місць, створених РФ для затримання та примусової депортації українських цивільних до Росії. Американські дипломати вважають, що Москва готувалася до так званих "фільтраційних таборів" ще до того, як її війська вторглися на територію України.

Субота, 9 липня 2022, 01:08
Підтримати

Про це повідомляє The New York Times.

Кортні Остріан, заступниця голови місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), заявила, що російські чиновники створили “фільтраційні табори” в школах, спортивних центрах та культурних установах. 

Вона сказала, що наразі встановлено щонайменше 18 місць фільтрації вздовж українсько-російського кордону.

Свідчення, надані The New York Times від людей, які втекли з Росії після їх “фільтрації”, містили розповіді про допити, побиття та тортури людей, яких вважають зв’язаними зі Збройними Силами України. Після фільтраційних таборів українців відправляють у міста по всій Росії — часто в регіони поблизу Китаю чи Японії.

Остріан додала, що оцінки США свідчать про те, що російські чиновники готувалися до процедур фільтрації ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Вона назвала фільтрацію “сталінським процесом”, додавши, що це “останнє в довгій історії Росії використання масової депортації та депопуляції, щоби спробувати підпорядкувати та контролювати людей”.

Теги: "фільтрація", війна, Кортні Остріан, ОБСЄ, російська агресія, російсько-українська війна, США, фільтраційний табір, фільтраційні в’язниці

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook