Сполучені Штати, Європейський Союз та країни "Великої сімки" ввели заборону на перевезення російської нафти і нафтопродуктів морем.

Відповідний документ опублікував Департамент казначейства США.

У заяві мовиться, що США, разом країнами Євросоюзу та G-7, зобов’язуються виконувати політику широкого спектра послуг, пов’язаних з морським перевезенням російської нафти та нафтопродуктів.

Тому з 5 грудня 2022 року буде заборонено морське транспортування нафти з Росії. З 5 лютого 2023 року під забороною опиниться й морське транспортування російських нафтопродуктів.

Зазначається, що дане рішення прямо встановлює межі для експорту російської нафти морем в умовах обмеженої ціни і покликане досягти трьох цілей:

підтримувати надійне морське транспортування російської нафти глобальний ринок

запобігти підвищенню цін на енергоносії

зменшити доходи РФ, яка продовжує заробляти на нафті після повномасштабного вторгнення в Україну

Повідомляється, що 2 вересня, під час зустрічі міністрів фінансів країн G-7, було підтверджено намір запровадити комплексний план надання послуг щодо морського транспортування російської нафти і, тим самим, встановити граничні ціни на сировину з РФ.

Міністерство фінансів США також опублікувало рекомендації для приватного сектора щодо дотримання пропонованих обмежень на ціну російської нафти.

Рекомендації, видані Управлінням контролю за іноземними активами міністерства (OFAC), ставлять перед приватними компаніями завдання забезпечити цінові обмеження шляхом отримання підтвердження того, що російська нафта продається за ціною, встановленою США та іншими країнами G7, або нижчою за неї. Вказівки спрямовані на страхові компанії та фінансові фірми, які сприяють міжнародній торгівлі нафтою.