Про це інформує CNN.

Далтон анонсувала, що США “незабаром” оголосять про додаткову підтримку у сфері безпеки.

Відповідаючи на запитання про те, чи спорядять США винищувачі F16 Україні, Далтон повторила коментарі президента Джо Байдена і нагадала про мільярди доларів допомоги, наданої досі.

30 січня Байден відповів “ні”, коли репортер запитав, чи відправлятиме він ці літаки в Україну. Його відповідь надійшла після того, як президент України Володимир Зеленський зазначив, що винищувачі потрібні для підтримки його військ у війні проти Росії.

Раніше американський лідер завжди наголошував, що питання про літаки не розглядається, хоча він надавав допомогу в інших сферах, зокрема погодивши передачу танків Abrams.

Далтон також акцентувала, що США залишаються в “регулярному контакті” з українськими офіційними особами щодо їхніх потреб.

Станом на 19 січня Сполучені Штати виділили Україні 26,7 мільярда доларів на безпекову допомогу з початку повномасштабної війни майже рік тому.