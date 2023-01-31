Про це інформує CNN.
Далтон анонсувала, що США “незабаром” оголосять про додаткову підтримку у сфері безпеки.
Відповідаючи на запитання про те, чи спорядять США винищувачі F16 Україні, Далтон повторила коментарі президента Джо Байдена і нагадала про мільярди доларів допомоги, наданої досі.
30 січня Байден відповів “ні”, коли репортер запитав, чи відправлятиме він ці літаки в Україну. Його відповідь надійшла після того, як президент України Володимир Зеленський зазначив, що винищувачі потрібні для підтримки його військ у війні проти Росії.
Раніше американський лідер завжди наголошував, що питання про літаки не розглядається, хоча він надавав допомогу в інших сферах, зокрема погодивши передачу танків Abrams.
Далтон також акцентувала, що США залишаються в “регулярному контакті” з українськими офіційними особами щодо їхніх потреб.
Станом на 19 січня Сполучені Штати виділили Україні 26,7 мільярда доларів на безпекову допомогу з початку повномасштабної війни майже рік тому.
- Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, заявив радник міністра оборони України.
- 25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати західні винищувачі для боротьби з росіянами. Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання на цю тему, зазначивши, що “в принципі, нічого не заборонено”.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує провести цього тижня зустріч у Вашингтоні з законодавцями від Республіканської партії. Він має намір спонукати їх продовжувати допомогу Україні.