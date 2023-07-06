США, ймовірно, оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме касетні боєприпаси – CNN

Очікується, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 7 липня, який вперше міститиме касетні боєприпаси, повідомили представники оборони.

Джерело: CNN

Минулого тижня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість схвалення передачі суперечливого озброєння Україні, оскільки українцям складно досягти значних успіхів у контрнаступі через укріплення росіян. Президент України Володимир Зеленський також висловив стурбованість нестачею боєприпасів.

Зміна умов бойових дій в Україні за минулі два тижні спонукала офіційних осіб США відновити й серйозно розглянути питання передачі касетних боєприпасів.

Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії, повідомила, що Пентагон вирішив, що касетні боєприпаси будуть корисними для України, “особливо проти окопних російських позицій на полі бою”.

Касетні боєприпаси, вперше використані під час Другої світової війни, – це клас зброї, включаючи ракети, бомби, снаряди та артилерійські снаряди, які розриваються у повітрі та розкидають менші боєприпаси на великій території.

Україна просила США про DPICM з минулого року, але ця ідея зустріла опір через міжнародну угоду, яка забороняє передачу, використання та накопичення зброї під назвою Конвенція про касетні боєприпаси.

США, Україна та Росія не підписали угоду, але підписали її понад 100 країн, зокрема багато союзників США. США розробили касетні боєприпаси під час холодної війни, а пізніше накопичили їх велику кількість, термін придатності багатьох з яких зараз закінчується. DPICM можуть застосовувати артилерійські системи, які США вже надали Україні.

Зауважується, нещодавно українські сили почали використовувати на полі бою касетні боєприпаси, надані Туреччиною.

Довідка. Касетний боєприпас — це особливий вид авіабомби, яка вирізняється тонкими стінками. Вона складається з наконечника, корпусу, порожнистої форми-оболонки. Форму наповнюють дрібними осколками, авіамінами, мінами різного призначення (протитанкові, протипіхотні, запальні). Одна касетна бомба може містити від десяти мін, які після детонації в повітрі розсипаються по всій зоні ураження.