Лідери США, Індії, Японії та Австралії провели віртуальний чотиристоронній саміт (Quad, Quadrilateral Security Dialogue), в результаті якого заявили про активізацію кампанії з постачання вакцин проти коронавірусу COVID-19. Також вони домовилися разом протистояти Китаю.

Головні тези результатів переговорів опублікували на сайті Білого дому.

Ініціатором зустрічі був Джо Байден, президент США. До нього приєдналися прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і прем’єр-міністр Японії Есіхіде Суга. Вони домовилися зустрітися особисто до кінця року.

Президент США Джо Байден заявив, що в результаті переговорів лідери чотирьох країн домовилися збільшити виробництво вакцин і посилити кампанію з вакцинації.

Серед цілей, заради яких була створена ініціатива Quad, значиться виробництво до одного мільярда доз вакцин проти коронавірусу до 2022 року.

Попередньо було погоджено, що фармацевтичний центр в Індії буде виробляти однодозову вакцину компанії Johnson & Johnson за фінансової підтримки Японії, а Австралія буде займатися поставками.

Розширення сітки поставки вакцин – один з кроків щодо протидії впливу Китаю в цій галузі. При цьому, в КНР заперечують, що використовують вакцини заради політичного впливу.

Також лідери Австралії, Індії, Японії та США говорили про зміни клімату, кібербезпеку, безпеку в регіонах і так далі.

У спільній заяві йдеться, що представники четвірки погодилися створити “робочу групу по критично важливих і новітніх технологіях для сприяння співробітництву в галузі міжнародних стандартів та інноваційних технологій майбутнього, і робочу групу з питань клімату заради посилення кліматичних дій в глобальному масштабі щодо пом’якшення наслідків, адаптації, стійкості, технологій, нарощування потенціалу та фінансування боротьби зі зміною клімату”.

Спочатку ініціатива Quad була створена в 2004 році для подолання наслідків землетрусу в Індійському океані. Її роботу відновив 45-й президент США Дональд Трамп. Адміністрація нинішнього американського лідера Джо Байдена назвала суперництво і боротьбу з Китаєм – пріоритетом зовнішньої політики.