Сполучені Штати інвестують 3,2 мільярда доларів у розробку пігулок проти коронавірусу COVID-19 та інших вірусів, які можуть спричинити нові пандемії.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі повідомив, що розробка нових препаратів буде частиною ініціативи під назвою “Противірусна програма в боротьбі з пандеміями”. В рамках програми запланована підтримка досліджень по розробці нових ліків для усунення симптомів, викликаних коронавірусом чи іншими потенційно небезпечними вірусами.

На думку Фаучі, якщо американець прокинеться вранці з симптомами коронавірусу, він просто зможе зателефонувати сімейному лікарю та попросити рецепт.

“Я прокидаюся вранці, погано почуваюся, в мене зникають нюх та смак, в мене болить горло… Я телефоную своєму лікареві й кажу: “В мене коронавірус. Мені потрібен рецепт”, – пояснив Фаучі.

Таку позицію Фаучі пояснюють тим, що саме під його керівництвом 30 років тому вдалося розробити ефективні противірусні препарати, які виписують хворим на ВІЛ СНІД.

Наразі пігулки проти COVID-19 на стадії розроблення, тож можуть з’явитися в аптеках наприкінці 2021 року. Це можливо лише в разі, якщо клінічні випробовування будуть успішними.

Зокрема, до цього в США схвалено використання препарату Ремдесевір для лікування коронавірусу.

Торік уряд США витратив 18 мільярдів доларів на фінансування виробників ліків для створення вакцин проти коронавірусу.

Окрім пігулок проти коронавірусу, планується розробка ліків проти грипу, ВІЛ СНІД, гепатиту C.