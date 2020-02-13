У Білому домі шукають спеціального представника, який би вів з Росією переговори з контролю над озброєннями. Зайняти цю посаду поки ніхто не погодився.

Про це повідомляє Politico.

У виданні зазначили, що президентська адміністрація шукає такого спецпредставника ще з кінця минулого року.

За інформацією інсайдерів, посаду пропонували колишньому послу і переговірнику за Договором про скорочення стратегічних озброєнь Річарду Берту, чиновнику міністерства фінансів Маршаллу Біллінгслі й колишньому раднику Джорджа Буша-молодшого з національної безпеки Стівену Хедлі.

Мета, яку Білий дім збирається делегувати спецпредставникові – залучити Китай до підписання договору.

Тим часом адміністрація Трампа стикається зі зростаючим тиском, щоб погодитися продовжити новий договір, себто угоду про контроль над озброєннями адміністрації Барака Обами, який діяв з 2011 року. Договір обмежував США й Росію до 1550 розгорнутих ядерних боєголовок великої дальності.

Американські законодавці з обох сторін ввели норми, покликані підштовхнути Трампа до продовження чинної угоди. Російський уряд неодноразово заявляв, що із задоволенням продовжить договір на п’ять років без будь-яких умов.

Але Трамп угоду в нинішній редакції не підтримує. Він неодноразово скаржився на те, що договір не є достатньо всеосяжним, а також говорив, що до угоди потрібно приєднати Китай, ядерний арсенал якого зростає.

Існує також ймовірність того, що Трамп може взагалі не продовжити договір, вважаючи, що вакуум в американо-російському просторі контролю над озброєннями також може стати таким собі важелем впливу і тиску.