Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки заявили про підтримання незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляється в спільній заяві очільників МЗС Канади, Мексики та США, що була опублікована в п’ятницю, 10 червня.

Відомо, що зустріч міністрів закордонних справ країн Північної Америки в рамках Саміту Америк пройшла в Лос-Анджелісі.

У заяві зазначається, що дуже важливою наразі є солідарність північноамериканських країн у відповідь на збройну агресію РФ в Україні.

Міністри наголосили, що й далі підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Також представники країн-сусідок засудили дії Росії, зокрема, її нічим не спровоковане вторгнення до України та вбивства мирних громадян.

У заяві йдеться про необхідність безперебійного постачання гуманітарної допомоги й підтримання роботи прокурора Міжнародного кримінального суду та Незалежної слідчої комісії Ради з прав людини.

Росію закликали скласти зброю, вивести війська з України та почати процес дипломатичного врегулювання.