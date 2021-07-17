Сполучені Штати Америки пропонують перенести офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона з липня на серпень.

Про це повідомляють джерела #Букв у Вашингтоні.

Як відомо, раніше українська сторона заявляла, що зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня.

Про це, зокрема, повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. “Кінець липня. Обговорюється дата наприкінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів”, — зазначав він.

Натомість тепер, за даними джерел #Букв, Вашингтон пропонує провести візит у серпні (ймовірно, ще до Дня Незалежності України). Це викликає невдоволення в української сторони.

Ймовірною проблемою, що виникла при організації візиту, є ситуація навколо “Нафтогазу України” (а саме нещодавні перестановки в управлінні компанії). У Держдепартаменті США тоді нагадували Києву про необхідність “поваги до корпоративного управління, прозорості та доброчесності”.

Американські ЗМІ раніше писали, що Білий дім нібито розглядав можливість запросити Зеленського до Вашингтона напередодні саміту Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Проте у США відмовилися від цієї ідеї після рішення Володимира Зеленського змінити керівництво НАК “Нафтогаз”.

Нещодавно в Білому домі заявили, що візит Володимира Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату ще не узгоджено.

“Коли президент (Байден, – ред.) розмовляв з президентом Зеленським на початку літа, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це відбуватиметься, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського до Білого дому цього літа, але поки не можемо оголосити дату”, – заявив один із представників адміністрації Байдена.

Напередодні ж на брифінгу після засідання РНБО прессекретар президента України Сергій Никифоров також не зміг озвучити конкретну дату візиту. Він лише зазначив, що нині “всі узгодження перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма”.