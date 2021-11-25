Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки, використовуючи Польщу, країни Балтії, Україну та міграційну кризу на кордоні Білорусі, хочуть розв'язати тут війну.

Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

“Їм треба наблизитися до Москви. І тут ось “балкон” цей знову залишився, заважає їм, треба його зрізати. І різатимуть”, – зазначив він.

Міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні Лукашенко назвав можливістю, якою скористалися поляки та Захід задля реалізації своїх стратегічних цілей.

“Вони люблять чужими руками воювати, і треба десь ось тут колотнечу знову створити. А вони осторонь спостерігатимуть і зброю постачатимуть для того, щоб ми вбивали один одного й економіка падала. А вони знову з доларом, який зараз друкують, прийдуть сюди, щоб нам допомогти, і Америка знову, як Трамп казав, почне домінувати.. Зробити вони це хочуть руками поляків, прибалтів та українців”, – стверджує невизнаний президент Білорусі.

Олександр Лукашенко стверджує, що спільно з президентом Росії Володимиром Путіним вони бачать, що відбувається, і однаково ці події інтерпретують.

Міграційна криза

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

14 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.

Стіну на польсько-білоруському кордоні влада Польщі планує будувати у три зміни, аби якомога швидше зупинити пересування нелегалів.

22 листопада Берлін відхилив пропозицію Олександра Лукашенка відкрити кордони для двох тисяч мігрантів, які зараз перебувають на території Білорусі.