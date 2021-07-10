США підтримуватимуть зв'язок з американськими військовими, які залишаться в Афганістані після виведення військ, через Zoom та телефоном.

Про це повідомляє видання Рolitico.

Як це працюватиме на практиці – невідомо.

“Адміністрація Байдена повинна зробити все можливе, аби підтримувати військово-повітряні сили… Ми не тільки виводимо наші війська, але й маємо дати можливість афганцям відчувати нашу підтримку”, – сказала Ліза Кертіс, ексдиректорка Ради національної безпеки.

В активі військово-повітряних сил Кабулу є 162 літаки та вертольоти від американських військових. Також США й далі передаватимуть Афганістану мільярди доларів військової допомоги та десятки вертольотів.

Американські літаки та вертольоти – “надія Кабулу дати відсіч талібам”, оскільки афганський уряд продовжує втрачати території через наступи Талібану.

Протягом останніх десяти років США побудували систему військово-повітряних сил за зразком власної, витративши 8 мільярдів доларів.

Адміністрація Байдена просить виділити 3,3 мільярда доларів на підтримку афганських збройних сил в бюджеті на 2022 рік. США доведеться фінансово підтримувати Афганістан, поки військові сили країни зможуть якісно протистояти Талібану.

Прессекретар Пентагону Джим Кірбі повідомив, що таліби продовжують поширювати інформацію про те, що ніби-то захопили 85% території Афганістану. Він додав, що Пентагон “не може дати кількісну оцінку та підтвердити чи спростувати заяву талібів”.

“Те, що ми бачимо, таліби продовжують просуватися до районних центрів країни. І це непокоїть нас”, – сказав Кірбі.

За даними Фонду захисту демократій, таліби протягом останнього тижня захопили майже 10% території Афганістану. Вони контролюють 195 з 407 районів країни. Водночас продовжується боротьба за ще 129-ть.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.