США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

Згідно з повідомленням, транспортуванням і зберіганням за системою “холодового ланцюга” займеться агентство USAID, яке також розташоване на території України.

“Сполучені Штати є найбільшим донором міжнародної програми Ковакс, ми вже надали понад 4 мільярди доларів цій програмі на забезпечення вакцинами людей в усьому світі”, – зазначає прес-служба посольства.

Уряд США, зі свого боку, планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами, щоб зменшити рівень заражень від коронавірусу в світі.

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.