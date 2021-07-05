Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.
Згідно з повідомленням, транспортуванням і зберіганням за системою “холодового ланцюга” займеться агентство USAID, яке також розташоване на території України.
“Сполучені Штати є найбільшим донором міжнародної програми Ковакс, ми вже надали понад 4 мільярди доларів цій програмі на забезпечення вакцинами людей в усьому світі”, – зазначає прес-служба посольства.
Уряд США, зі свого боку, планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами, щоб зменшити рівень заражень від коронавірусу в світі.
24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.