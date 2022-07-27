Міністр оборони США Ллойд Остін ухвалив рішення про лікування поранених українських захисників в американському військовому госпіталі в Німеччині.

Про це повідомляє CNN з посиланням на з меморандум, отриманий CNN і підтверджений двома чиновниками оборони США.

План дозволить українським військовим лікуватися у військовому госпіталі США вперше після повномасштабного вторгнення Росії. У такий спосіб, можна одночасно лікувати до 18 поранених солдатів у регіональному медичному центрі Ландштуль, де роками лікували військовослужбовців США.

Попри те, що план був остаточно затверджений майже місяць тому, Ландштуль досі не прийняв українських військовослужбовців для надання медичної допомоги. Мета меморандуму — усунути будь-яку бюрократичну проблему, яка уповільнює процес надання лікування.

Втім варто зауважити, що Ландштуль знаходиться приблизно в 1 126 кілометрів від українського кордону.

Як зазначає CNN, ймовірно, це, перший дозвіл для українських військових на лікування у військових об’єктах замість цивільних лікарень.