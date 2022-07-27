Про це повідомляє CNN з посиланням на з меморандум, отриманий CNN і підтверджений двома чиновниками оборони США.
План дозволить українським військовим лікуватися у військовому госпіталі США вперше після повномасштабного вторгнення Росії. У такий спосіб, можна одночасно лікувати до 18 поранених солдатів у регіональному медичному центрі Ландштуль, де роками лікували військовослужбовців США.
Попри те, що план був остаточно затверджений майже місяць тому, Ландштуль досі не прийняв українських військовослужбовців для надання медичної допомоги. Мета меморандуму — усунути будь-яку бюрократичну проблему, яка уповільнює процес надання лікування.
- Нагадаємо, що уряд Угорщини може надати допомогу та прийняти на лікування близько 300 поранених українських дітей.
- Також Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що розширює свою місію з порятунку життів по всій Україні.
- Хронічні стресові чинники призводять до процесів старіння. У цьому є молекулярний механізм, заснований на дії кортизолу, який робить так, що наші налаштування починають працювати в режимі “тільки виживи”.
- Учасники бойових дій та цивільні, які отримали інвалідність під час повномасштабної війни РФ проти України, можуть безплатно отримати необхідні протези та візки, а також компенсації за вже придбані своїм коштом засоби.